È morto a 82 anni l’ex segretario del Pri Francesco Nucara. Nucara, nato a Reggio Calabria il 3 aprile del 1940 è stato più volte viceministro e sottosegretario nel governo Berlusconi nel 2005 e 2006 e sottosegretario nel Governo Andreotti dal 1989 al 1991. Si era iscritto al Pri di Giorgio La Malfa e Ugo Visentini nel 1963 dove ha ricoperto, fra le altre, le cariche di segretario regionale per la Calabria, di responsabile dell’Ufficio per il Mezzogiorno e per tantissimi anni di segretario nazionale. Intensa la sua storia politica, soprattutto in Calabria.

Il cordoglio del presidente Occhiuto

Molti i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: «La scomparsa di Francesco Nucara mi addolora profondamente - si legge in una nota -. Protagonista della vita politica e istituzionale del nostro Paese, è stato fino all'ultimo un autentico testimone d'impegno per la sua amata Calabria. A lui mi legano ricordi, battaglie comuni, e tanti momenti di confronto avuti in questi anni, in nome di quei valori e di quegli ideali di servizio verso le istituzioni che hanno contraddistinto la sua lunga carriera, sempre caratterizzata da una dedizione autentica verso il Mezzogiorno. Francesco Nucara, da fine intellettuale, ha attraversato le stagioni della politica lasciando sempre il segno, grazie a uno sguardo acuto e inedito, e a un carico di passione e coraggio. La Calabria perde un punto di riferimento importante. Per la nostra Regione e per tutto il centrodestra oggi è un giorno carico di tristezza. Sincero cordoglio, mio personale e da parte della Giunta che ho l’onore di presiedere, alla famiglia».

Il messaggio del segretario dell'Udc Lorenzo Cesa

«Il mondo politico piange la scomparsa di Francesco Nucara. Scompare un amico, una personalità dal grande spessore umano e politico, con un forte legame nei confronti della sua amata terra, la Calabria». Lo dice il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa, ricordando che «Nucara ricopri' importanti ruoli di Governo, sia nell'Ambiente che nei Lavori pubblici». «Dedicò la sua vita politica alle politiche per il Mezzogiorno. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia e agli amici del Partito Repubblicano», conclude.

Il cordoglio di Paolo Barelli

«Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Francesco Nucara, il segretario del Partito repubblicano italiano che rafforzò l'alleanza del suo partito con l'allora Casa delle libertà del presidente Silvio Berlusconi. Proprio sabato scorso ho avuto il piacere e l'onore di intervenire al cinquantesimo congresso nazionale del Pri, ai cui vertici e militanti esprimo le piu' sentite condoglianze, a nome mio e del gruppo di Forza Italia alla Camera». Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. «Un uomo delle istituzioni, che ha dato un contributo importante soprattutto in passaggi decisivi della storia politica di questo Paese. Un innamorato della politica vera, quella costruita sul territorio e per il territorio. Ci uniamo all'immenso dolore della famiglia e delle persone a lui care, alle quali ci lega il ricordo e la grande eredita' che ci ha lasciato».

Cannizzaro (Fi): «Politico vecchio stampo sempre rispettoso e rispettabile»

«Mi rattrista la dipartita di uno dei più grandi politici calabresi di sempre. Oltre ad essere memoria storica delle attività parlamentari per il nostro territorio, lo ritengo tra i pochissimi eletti ad aver realizzato davvero qualcosa per Reggio Calabria da quel punto privilegiato che è il Parlamento». Lo ha detto il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. «Politico vecchio stampo - ha aggiunto - sempre rispettoso e rispettabile, andando spesso ben oltre i campanilismi e le teorie aprioristiche degli steccati partitici. Mente sopraffina e intellettuale di spessore, Franco era un'istituzione, in tutti i sensi. profondo amante della nostra Terra e sempre orgoglioso di dirsi reggino e calabrese. Ha portato alto il nome di Reggio in particolare, ma di tutta la Calabria in generale, dimostrando le grandi capacità caratteriali e di leadership dei calabresi. Il nome di Nucara resterà impresso nella memoria di tutti i reggini per sempre».

Furgiuele (Lega): «La Calabria dice addio a un grande uomo»

«Con la scomparsa di Francesco Nucara la Calabria dice addio a un grande uomo. Un politico di spessore profondamente legato alla nostra terra, un punto di riferimento che ha attraversato varie stagioni della politica con la sua rettitudine e professionalità. La Lega si unisce al cordoglio esprimendo le sue condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici del Partito Repubblicano di cui è stato segretario per più di 15 anni». Lo afferma il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.