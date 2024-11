Esponente di primo piano della politica regionale e nazionale, oggi Roccella, la Locride e l’intera Calabria piangono la morte del 'leone' socialista, venuto a mancare all’età di 80 anni

È venuto a mancare questa mattina nella sua casa di Roccella Ionica all'età di 80 anni l'ex senatore Sisinio Zito.

Importante esponente del Partito Socialista, Sisinio Zito è stato eletto al Senato della Repubblica dal 1976 al 1994 risultando il più giovane senatore italiano all'epoca dell'elezione.

Tanti gli incarichi parlamentari ottenuti. È stato sottosegretario al Lavoro e alla Previdenza Sociale nel Secondo Governo Cossiga nel 1980, quindi sottosegretario alla Pubblica Istruzione con delega per l’Università nel Primo Governo Spadolini nel 1981-1982), sottosegretario all’Industria, Commercio e Artigianato nel primo Governo Craxi (1983-1986), presidente della Commissione Sanità del Senato dal 1987 al 1991.

Zito è stato poi sindaco di Roccella Jonica, dal 1999 al 2009, vicesindaco dal 2009 al 2014.

La Camera ardente sarà allestita nella sala del Consiglio comunale di Roccella.

Sono numerose le espressioni di cordoglio.

«Esprimo il mio cordoglio e quello dell'intero Consiglio regionale della Calabria per la scomparsa del senatore Sisinio Zito. La nostra terra perde una personalità di grande spessore umano e politico, autorevole ed equilibrata, che ha rappresentato la Calabria e in particolare la Locride nelle piu' importanti sedi istituzionali, fino al Parlamento della Repubblica». Lo afferma il presidente dell'assemblea di Palazzo Campanella, Nicola Irto. «Con la morte di Sisinio Zito - prosegue - la Calabria perde un pezzo della propria storia e un punto di riferimento indiscutibile anche per le generazioni più giovani che si sono avvicinate alla politica. Alla famiglia del senatore rivolgo un pensiero deferente di vicinanza e partecipazione a questo gravissimo lutto».



Questo il commento del vicepresidente del consiglio regionale Francesco D’Agostino: «Apprendo della scomparsa dell'onorevole Sisinio Zito, e penso che con questa figura scompaia uno dei protagonisti della politica calabrese degli ultimi decenni. I più sinceri sentimenti di cordoglio e di vicinanza alla famiglia Zito. Sisinio Zito - ha proseguito D'Agostino – è stato, senza dubbio, un alto punto di riferimento per il Psi ed, in particolare, per quello calabrese. Con passione, dedicò la sua vita all'impegno concreto a sostegno delle istanze del suo territorio e della nostra regione. Ha vissuto in prima linea fatti e mutamenti del nostro tempo, da componente di partito e da rappresentante istituzionale, interpretando concretamente lo spirito più autentico della sana politica, al servizio della gente e delle classi più deboli. Con la sua scomparsa, si chiude una lunga e appassionata pagina di storia calabrese».