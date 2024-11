La vittima, 37 anni, viveva a Lamezia. E' stato colpito da una grave forma di meningite. Il Coisp chiede un'ispezione al Centro d'accolgienza di Isola Capo Rizzuto, dove il mediatore culturale prestava servizio

Isola Capo Rizzuto (KR) - È morto il mediatore culturale colpito da meningite. Il decesso è avvenuto ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Crotone, dove era ricoverato da alcuni giorni. Mohamed Ebno Errida, 37 anni, mediatore culturale del Centro d'accoglienza di Isola Capo Rizzuto era di nazionalità marocchina e viveva a Lamezia Terme con la moglie e due figli. La forma di meningite che lo aveva colpito, di tipo batterico, era apparsa subito particolarmente grave. Il mediatore lavorava nel Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per un'agenzia privata che opera per conto del Ministero dell'Interno. Appresa la notizia della morte del mediatore culturale, il segretario regionale della Calabria del Coisp, il Sindacato indipendente di Polizia, Giuseppe Brugnano ha chiesto "un'ispezione medica per capire realmente per quale cause è deceduto il mediatore culturale e se c'è il pericolo di contagio". Esprimendo forte preoccupazione preoccupazione per gli operatori di polizia "non possono lavorare in queste condizioni di pericolo assoluto per loro e per le loro famiglie".