«Ogni perdita che ha peso, per la Calabria, reca con sé una ampia dose di dolore. Ma la perdita di Nuccio Ordine, il Professore Ordine, illustre calabrese noto e apprezzato nel mondo, rappresenta un vuoto incolmabile».

L'editore del Gruppo LaC, Domenico Maduli, presidente di Diemmecom, ha espresso dolore e cordoglio per la perdita del docente e saggista, scomparso oggi dopo che un malore accusati nei giorni scorsi. «Lo piangono i suoi studenti, i suoi colleghi studiosi e intellettuali, i suoi familiari. Ma lo piangiamo anche noi, che da tempo siamo impegnati in una lotta serrata per risollevare, dalla nostra angolazione, la Calabria e guarirla dai suoi principali mali. La nostra terra perde una figura illustre, illuminata, capace di rappresentare un vero faro nel buio tempestoso della notte. La nostra terra oggi perde un gigante. E ne siamo affranti.

Ci stringiamo al dolore dei suoi cari, dei suoi collaboratori, di chi ne seguiva gli insegnamenti. Ma ci aggrappiamo ora alle sue opere che continueremo a prendere a modello, anche e soprattutto nel nostro campo, per cercare di rendere grandi le cose piccole e ridimensionare le inezie della vita che a volte ci sembrano enormi problemi, perché osservate con i filtri distorti della realtà. A nome dell’intero network che rappresento esprimo il mio personale cordoglio per una perdita grave per la Calabria: un lutto che oggi ci coinvolge tutti. Professore il nostro sguardo continua all’insù. Veglia su questa terra».