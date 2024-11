Era ricoverato da oltre un mese all’ospedale Pugliese di Catanzaro, è morto anche il secondo pilota del biposto precipitato a Cirò

Catanzaro - E’ morto nell’ospedale di Catanzaro, Claudio Rende, l’istruttore di volo di 59 anni, rimasto ferito gravemente, in un incidente aereo avvenuto a Cirò Marina. L’uomo, era ricoverato dal 26 Novembre, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Nell’incidente aveva perso la vita l’altro pilota Maurizio Primavera, di 48 anni. Il biposto, stava sorvolando Cirò Marina per lanciare volantini pubblicitari, quando, probabilmente per un guasto tecnico, l’ultra leggero è precipitato sul tetto di un ristorante.

