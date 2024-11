Sono tante le reazioni dal mondo della politica e non solo per la morte improvvisa di Giuseppe Profiti, commissario di Azienda zero deceduto ieri sera in Puglia a causa di un malore.

Giannetta: «La Calabria perde un uomo di elevato valore»

«Ho appreso con sgomento e profondo dispiacere della morte di Giuseppe Profiti. Appena qualche giorno fa abbiamo presentato insieme il piano per l’ospedale territoriale di Oppido Mamertina. Giuseppe Profiti era un manager di straordinaria umanità e competenza, animato da grande spirito di collaborazione. La Calabria perde un uomo di elevato valore. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze». Così in una nota Domenico Giannetta, consigliere regionale della Calabria.

Il cordoglio del sindaco Franz Caruso

«L’improvvisa scomparsa di Giuseppe Profiti suscita sentimenti di profonda costernazione e incredulità. Una tristissima notizia che ha colpito profondamente anche la nostra comunità come tutta la Calabria». Lo ha detto il Sindaco di Cosenza Franz Caruso esprimendo i sentimenti del suo personale cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa del manager della Regione Calabria e commissario straordinario di Azienda Zero. «Siamo vicini, in questo doloroso momento, alla famiglia di Giuseppe Profiti, all’istituzione Regione Calabria e al suo Presidente che, conoscendone le notevoli capacità e la profonda esperienza, gli aveva affidato la responsabilità di Azienda zero chiamata a risollevare le sorti della sanità in Calabria. Con il dottor Profiti- ha concluso Franz Caruso - scompare un manager capace che aveva iniziato ad incidere nel tentativo di cambiare il volto della sanità nella nostra regione».

Straface: «Perdiamo un professionista illuminato»

«Con estremo sgomento ho appreso della prematura e improvvisa scomparsa del Dott. Profiti, chiamato dal presidente Occhiuto a capo di Azienda Zero per le sue qualità grazie alle quali la sanità calabrese stava ritornando in carreggiata. Uomo per bene e professionista illuminato, era un punto di riferimento per chiunque avesse necessità di confrontarsi in materia di sanità e grazie ad un importante lavoro sui bilanci e sulle condizioni economiche del servizio sanitario calabrese era riuscito a dare un nuovo indirizzo programmatico alle politiche sanitarie regionali. Io stessa, in qualità di Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità avevo un rapporto costante con il Dott. Profiti, con il quale stavamo condividendo un nuovo agire amministrativo. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze, l'intera Calabria sentirà la mancanza del suo agire di qualità». Così in una nota la consigliera Pasqualina Straface.

Il cordoglio di Mancuso

«Esprimo sentimenti di sincero cordoglio, miei e del Consiglio regionale che rappresento, per l'improvvisa scomparsa del Commissario straordinario di 'Azienda Zero' Giuseppe Profiti, intensamente impegnato, a stretto contatto con il presidente Occhiuto, nell'intenso e complesso lavoro di razionalizzazione, riorganizzazione e rilancio del Sistema sanitario calabrese». È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.

L'Ordine dei Medici di Catanzaro: «Uomo disponibile e competente»

«L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Catanzaro esprime il proprio profondo cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa del prof. Giuseppe Profiti, commissario dell'Azienda Zero. Il prof. Profiti era stato recentissimamente ospite del nostro Ordine in una due giorni di aggiornamento sui temi di politica sanitaria. In quell'occasione abbiamo potuto apprezzare non solo la sua disponibilità all'impegno presso di noi ma anche le sue competenze a tutto campo nel settore sanitario e le sue qualità di docente. L'impressione prevalente era stata, tra i tanti medici presenti, di un contributo grande per la sanità regionale». Lo scrivono in una nota i rappresentanti dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Catanzaro.

Biondo (Uil Calabria): «Stava dando un contributo importante alla sanità calabrese»

«Ci rattrista molto la notizia della prematura e inaspettata dipartita del professore Giuseppe Profiti. Il commissario di Azienda zero era una persona di qualità, un professionista di grande competenza - scrive il segretario generale della Uil Calabria Santo Biondo - Giuseppe Profiti in questi mesi aveva fatto del confronto un punto di forza per cambiare la sanità calabrese. Con lui abbiamo avuto il piacere di confrontarci avendo come unico obiettivo quello di dare alla nostra regione un nuovo ed efficiente modello di Servizio sanitario regionale. Con la sua scomparsa la Calabria perde una personalità di grande valore che stava dando un contributo importante a costruire una sanità, soprattutto quella territoriale, utile ad assecondare i bisogni di salute delle calabresi e dei calabresi. Alla famiglia del professore Giuseppe Profiti tutta la Uil Calabria formula le più sentite condoglianze».

Iole Fantozzi: «Onorarne la memoria con risanamento sanità»

«Ho avuto modo di lavorare con Pino Profiti e fuori da qualsiasi retorica di circostanza posso dire che ho conosciuto un uomo caparbio, profondamente convinto di tutto ciò che faceva. Abbiamo un solo modo però per onorare la memoria, camminare nel solco di risanamento della sanità, solco tracciato dal presidente Occhiuto e che Pino Profiti ha contribuito di certo a rendere, con il suo impegno e dedizione, più percorribile - afferma in una nota Iole Fantozzi, direttore generale del Dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria - La prematura morte di Pino è una grave perdita per tutti coloro che credono nel valore universale del sistema sanitario. Alla famiglia e ai suoi affetti più cari le più sentite condoglianze da parte mia e di tutto il personale del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria».

La Regione Liguria: «Sempre pronto alle nuove sfide»

«Per molto tempo e in diversi incarichi ha messo le sue grandi capacità di manager della sanità e dirigente al servizio della comunità ligure, prima di assumere responsabilità di primo piano anche a livello nazionale e nella sua Calabria - scrivono il presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei, il vicepresidente Armando Sanna e il segretario Claudio Muzio - Perdiamo tutti un professionista di grande valore, sempre pronto a rispondere alle nuove sfide, come avvenuto durante la pandemia. A nome dell'assemblea regionale, l'ufficio di presidenza esprime la vicinanza alla famiglia e a chi ha collaborato più da vicino con lui nel corso degli anni».

Federsanità: «In Calabria stava lavorando per superare le disuguaglianze»

«Il Servizio sanitario perde una persona speciale che si stava dedicando con estrema passione e competenza alla sanità calabrese, con l'obiettivo di superare disuguaglianze e favorire innovazione. Alla sua memoria è indirizzata una profonda gratitudine per quanto realizzato nel corso della sua carriera, con la certezza che il suo esempio di manager appassionato della sanità e dell'etica del fare non andranno mai dispersi e continueranno ad essere perseguiti da chi ha avuto l'onore di lavorare al suo fianco per la tutela della salute di tutti». Così Federsanità ricorda Giuseppe Profiti.

Furgiuele (Lega): «Un uomo perbene, servitore della causa pubblica»

«La scomparsa improvvisa di Giuseppe Profilti mi ha letteralmente sconvolto. Ne avevo conosciuto e ammirato lo spessore umano e professionale ed ero tra coloro che avevano riposto nelle sue doti di grande manager la speranza di una fattiva ripresa del sistema sanitario calabrese, a cui egli peraltro stava lavorando da tempo con buoni risultati e in stretta sinergia con il presidente della Regione Occhiuto - afferma, in una nota, Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera - Ci lascia nel più profondo sconforto un uomo per bene, un servitore della causa pubblica. Sono tuttavia convinto che la sua lezione di operatività nel difficile contesto sanitario calabrese continuerà ad ispirare l'azione di quanti, e sono tanti, si stanno prodigando affinché la nostra terra possa presto mettersi alla spalle le criticità sedimentantesi nel decennio buio dei commissariamenti. Profiti ha contribuito a tracciare un percorso di rinascita della sanità calabrese. Sta a noi, ciascuno per le proprie competenze».

Il cordoglio di Fiorita: «Persona di grande umanità e notevole spessore professionale»

«Mi capitava ogni tanto di incontrare Giuseppe Profiti per le vie del centro. Parlavamo della sanità calabrese ma anche di argomenti decisamente meno impegnativi: le vicende calcistiche della Sampdoria o gli eventi culturali organizzati in città - scrive il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita - Si chiacchierava amabilmente, era una persona di grande umanità, quella che del resto traspariva evidente dal suo sorriso largo e sincero. La sua morte mi addolora molto ed esprimo per questo il mio profondo cordoglio per la sua scomparsa. É una perdita che ci priva anche di una persona dal notevole spessore professionale. Il suo curriculum parla per lui e credo la sorte abbia sottratto a Catanzaro e alla Calabria tutta una valente risorsa, che avrebbe dato certamente un contributo importante per riportare efficacia ed efficienza al nostro servizio sanitario regionale».

Il gruppo FdI in Regione Calabria: «Uomo onesto al servizio del prossimo»

«Se ne va un uomo che ha dimostrato in ogni suo ruolo, e soprattutto nell’amministrazione sanitaria, determinazione, fermezza, lealtà e grandissimo senso di responsabilità - affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia - Le sue rare qualità non solo professionali ma anche umane mancheranno ad un Paese intero. Ci lascia un professionista estremamente capace, onesto, sempre al servizio del prossimo e dedito al bene comune».