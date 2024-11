Una giovane di Cosenza, Elvira Gualtieri, di 32 anni, ha perso la vita in Spagna, a Palma di Maiorca dove la ragazza si era da qualche tempo trasferita. Secondo quanto riferito dalle cronache locali, si trovava a bordo di una motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è sbandato finendo la propria corsa contro un lampione. I soccorsi sono stati tempestivi ma inutili: il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti dopo lo schianto. La polizia locale sta cercando di capire se si sia trattato di un incidente autonomo, forse provocato dal forte vento che in quel momento soffiava nella zona, oppure se la donna sia stata urtata da un altro veicolo che si è poi dato alla fuga. La notizia ha suscitato profondo dolore nel capoluogo bruzio, dove Elvira aveva mantenuto solidi legami familiari e di amicizia. Tra pochi giorni sarebbe dovuta rientrare in Calabria per le festività natalizie.