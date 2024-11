Duro post sulla pagina Facebook dei Vigili del fuoco che reclamano la presenza di un loro distaccamento nel porto di Crotone

«Oggi un altro incendio che si poteva risolvere in pochi minuti: come? Con un distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco, professionisti del soccorso». È il post apparso poco fa sulla pagina Facebook dei Pompieri di Crotone, i quali si riferiscono all'incendio divampato su un motoscafo ormeggiato nel porto pitagorico, domato dopo tre ore di intervento.

Quello che emerge è la mancanza di un distaccamento dalla sede centrale provinciale, situata nella periferia della città pitagorica, con il quale poter essere maggiormente incisivi negli interventi. Il distaccamento c'era fino a qualche anno, sito in via Miscello Da Ripe, accanto la Guardia Costiera; qualche anno fa è stato soppresso, la struttura è stata affidata alla Protezione Civile per organizzare un centro di riconoscimento per i profughi, ma attualmente sembrerebbe non essere attivo. E dire che i Vigili del Fuoco la proposta per riattivare il distaccamento c'era, ma il tutto si è perso nel nulla.

«Oggi – continua il post sul social network - con una moto barca con attrezzatura antincendio, come quelle in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, magari ormeggiata nel porto di Crotone, si poteva risolvere il tutto senza ulteriori danni, con esito sicuramente diverso da come è finito quest'incendio. Vedere i Vigili del Fuoco spruzzare acqua da terra senza poter fare di più, fa solo rabbia». Ed è effettivamente è andata così: dal molo, i Pompieri si sono prodigati per circa tre per spegnere l'incendio, insieme alla Guardia Costiera a bordo, però, di una imbarcazione