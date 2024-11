Rintracciato nelle immediate vicinanze dell’abitazione il figlio che è stato arrestato

Ha aggredito la madre colpendola con calci e pugni. È accaduto nella frazione Lazzaro di Motta San Giovanni (Rc), dove i Carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo hanno arrestato in flagranza di reato Mirko Fiori, 38 anni, noto alle forze dell'ordine. È stata l'anziana vittima a chiedere l'aiuto dei Carabinieri tramite il numero di pronto intervento 112. Il tempestivo intervento dei militari ha bloccato l'aggressione. La donna, infatti, si trovava ancora fuori dalla sua abitazione. A causa dei colpi appena ricevuti, di cui recava evidenti tracce in volto, non si reggeva in piedi ed era sorretta fisicamente da alcuni vicini. Il figlio è stato rintracciato nelle immediate vicinanze.

Immediatamente sottoposta alle cure del caso, alla donna è stata riscontrata una cefalea post-traumatica e una contusione all'addome, con una prognosi di tre giorni. Sarebbe stata picchiata per futili motivi dal figlio che è ora nella casa circondariale di Reggio Calabria. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di lesioni personali aggravate.