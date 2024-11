Sul posto anche i carabinieri. Il primo cittadino: «Determinate situazioni non possono essere sottovalutate nella tutela della salute della collettività»

Sospensione delle attività di intrattenimento musicale per gli eventi di “Locri On Ice”, che hanno rappresentato motivo di assembramento senza l’utilizzo dei dispositivi anti-Covid. A disporlo è stato il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, con una comunicazione inviata agli organizzatori e alle forze dell’ordine. Le manifestazioni del villaggio natalizio locrese si svolgono ormai da anni all’interno di una tensostruttura allestita nella centralissima piazza dei Martiri.

«Nel corso della prima serata vi è stata una notevole affluenza di pubblico -- sostiene il primo cittadino - gli avventori non hanno rispettato le regole anti-covid, in particolar modo l’uso delle mascherine». Proprio sabato sera intorno alle 23 Calabrese ha invitato telefonicamente gli organizzatori alla sospensione della diffusione della musica quale immediato deterrente alla pericolosa situazione venutasi a creare, senza però avere alcun riscontro. Sono pertanto intervenuti i carabinieri, riscontrando una serie di violazioni delle norme anti-Covid. «Determinate situazioni - afferma - non possono essere sottovalutate nella tutela della salute della collettività».

Rimangono tuttavia autorizzate le attività ludico-creative nel rispetto delle normative vigenti. «I responsabili dell’associazione Locri Eventi - conclude il sindaco - saranno convocati in municipio al fine di trovare soluzioni per poter proseguire la manifestazione senza creare alcun pregiudizio alla collettività».