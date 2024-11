♠ LaCnews24 e la nostra Gabriella Passariello, non solo esercitano il dovere di informare i cittadini ma, abbiamo motivo di credere, forniscono gratuitamente notizie ai "campioni dell'informazione libera" che non solo non hanno la correttezza di citarci ma, addirittura, hanno pure la faccia tosta di firmare il pezzo

LaCnews24 e la nostra Gabriella Passariello, non solo esercitano il dovere di informare i cittadini ma, abbiamo motivo di credere, forniscono gratuitamente notizie ai "campioni dell'informazione libera" che non solo non hanno la correttezza di citarci ma, addirittura, hanno pure la faccia tosta di firmare il pezzo. Non è la prima volta e purtroppo crediamo che non sia l'ultima. Tuttavia per oggi, consideriamolo un'omaggio a quel giornalismo urbano, il quale, magari trovandosi in ferie in qualche spiaggia della nostra bella regione non ha trovato il tempo ne' magari la voglia di lavorare e presidiare quel palazzo di giustizia e curare le fonti con sacrificio e fatica, la prossima volta però, non saremo così teneri, e chiederemo, a quel cronista incauto o da spiaggia, ovviamente chiamandolo per nome e cognome, di usarci il almeno il garbo di citare il lavoro e la fonte del suo pezzo.