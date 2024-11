È stata chiesta l'assoluzione per il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, coinvolto nel 2015 nell'inchiesta Multopoli per il reato di abuso d'ufficio. L'indagine aveva fatto luce su alcune irregolarità nella gestione delle contravvenzioni per sanzioni del codice della strada e nasce come costola del procedimento principale – Catanzaropoli – con il quale l’ufficio di Procura aveva indagato le modalità di raccolta delle firme in favore della lista “Per Catanzaro”, messa a punto dall’ex assessore Massimo Lomonaco a sostegno della candidatura dell’attuale sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, alle elezioni comunali del 2012.

Riunione dei due procedimenti

I due procedimenti sono stati successivamente riunificati nel corso del dibattimento e oggi a quasi sei anni di distanza il pubblico ministero, Graziella Viscomi, ha avanzato le richieste di pena nei confronti degli imputati. La pubblica accusa ha chiesto l'assoluzione per il primo cittadino di Catanzaro mentre una pena di un anno e sei mesi di reclusione nei confronti dell'ex presidente del consiglio regionale, Domenico Tallini. Otto anni di reclusione sono stati chiesti per Salvatore Tarantino responsabile della polizia stradale della Polizia Municipale, tre anni e sei mesi nei confronti Giuseppe Antonio Salerno, comandante della polizia municipale.

Amministratori comunali

Per l'ex assessore comunale al Personale Massimo Lomonaco il pm ha chiesto una condanna a sei anni e undici mesi di reclusione mentre quattro anni nei confronti dell'ex assessore alla Pubblica Istruzione, Stefania Lo Giudice. Infine, un anno di reclusione nei confronti dell'ex consigliere comunale Carlo Nisticò.

I nomi

Francesco Basile, assoluzione

Giuseppe Cardamone, 9 mesi

Rita Cavallaro, assoluzione

Antonio Celi, 2 anni

Rocco Cristallo, 2 anni e 3 mesi

Giuseppe Curcio, assoluzione

Maria Teresa De Masi, assoluzione

Maria Teresa Di Martino, assoluzione

Ivan L’Arocca, assoluzione

Vincenzo La Croce, 1 anno

Salvatore Megna, assoluzione

Armando Nisticò, assoluzione

Luciano Paparazzo, assoluzione

Antimo Paternuosto, 2 anni

Francesco Pellegrino, 6 mesi

Gianmarco Plastino, 9 mesi

Umberto Raimondo, assoluzione

Raffaele Luigi Riso, assoluzione

Carolina Ritrovato, 1 anno

Gianfranco Rotundo, assoluzione

Alessandro Rubino, assoluzione

Giovanni Rubino, assoluzione

Leonardo Rubino, 9 mesi

Luigi Sacco, assoluzione

Salvatore Sangiuliano, assoluzione

Anna Scutieri, assoluzione

Luigi Talarico, assoluzione

Rosario Lostumbo, 9 mesi