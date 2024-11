Il materiale, sottoposto a sequestro, è stato rinvenuto dai carabinieri in un’intercapedine interna all’abitazione

Nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, i carabinieri della stazione di Badolato, unitamente a personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto i fratelli Claudio Pupo di 36 anni e Domenica Pupo di 45 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di munizioni.

Munizioni

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita con l’ausilio di personale specializzato Enel, è stato individuato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, realizzato mediante l’utilizzo di un apposito bypass direttamente collegato al contatore. Inoltre, nella parete interna dell’immobile, è stata individuata una piccola intercapedine, ove erano state occultate 19 cartucce calibro 6,35 per pistola, 35 attrezzi metallici per la punzonatura delle armi e un bilancino di precisione: per entrambi sono immediatamente scattate le manette.

!banner!

Droga

A questo punto, le attività di ricerca sono proseguite anche all’esterno dell’abitazione e, grazie al prezioso contributo del cane antidroga Berger, sono state rinvenute, a pochi metri di distanza, 14 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi, occultate in un piccolo contenitore di colore giallo. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e custodito presso gli uffici del reparto, per le successive analisi da svolgere presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia e il R.I.S. di Messina. Nella mattinata odierna, la 1^sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato gli arresti, senza tuttavia disporre ulteriori misure nei confronti degli indagati.

l.c.