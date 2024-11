I Carabinieri hanno arrestato un 82enne del luogo e sequestrato il materiale esplodente. Per l’uomo disposti i domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Oppido Mamertina (RC) hanno arrestato in flagranza dei reati di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, detenzione abusiva di armi, detenzione di esplosivi: Giuseppe De Lorenzo 82 anni, del luogo, noto alle forze dell’ordine.



I militari, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio in area rurale, predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Palmi diretta dal Capitano Antonino Spinnato, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso un casolare in disuso sito in Oppido Mamertina, risultato nella disponibilità dell’uomo, rinvenivano occultati, al di sotto di vari materiali di risulta, un involucro in cellophane contenente materiale esplodente – verosimilmente del tipo polvere da sparo - confezionato con pallini in metallo e miccia esterna unitamente a 55 cartucce calibro 12 illecitamente detenute.

Il materiale esplodente è stato posto in sicurezza dai militari artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, fatto intervenire sul posto.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo dichiarato in stato d’arresto, al termine delle formalita’ di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza ove permarra’ in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria.