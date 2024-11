Armando Zicarelli si accascia al suolo e rende inutili i soccorsi. Lascia moglie e bimba di neanche un anno

Un pomeriggio normale, da trascorrere con gli amici. Doveva essere semplicemente una partita a calcetto e, invece, Armando Zicarelli ha perso la vita. Il 31enne, originario di Cosenza e titolare di una yogurteria in centro città, sarebbe stato colto da un arresto cardiocircolatorio fulminante. Si è accasciato al suolo, nello stupore generale, mentre praticava il suo sport preferito. Vano l’intervento dei soccorsi. Per Armando, descritto dai conoscenti come un uomo buono e solare, non c’è stato nulla da fare. Il dramma è avvenuto martedì sera sul prato di un campetto di calcio di Mendicino. La vittima lascia la moglie e una bimba di neanche un anno.