Tragedia questo pomeriggio in località Iuvolo, tra Settingiano e Tiriolo, nel Catanzarese dove un uomo è stato ritrovato carbonizzato in un terreno di sua proprietà. La vittima, Serafino Cardamone, detto Pepe, aveva 74 anni. A rinvenire il corpo privo di vita la squadra dei vigili del fuoco intervenuta per domare l'incendio di vaste dimensioni. Probabilmente l'uomo è rimasto ucciso dal rogo nel tentativo di spegnere il rogo. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale.