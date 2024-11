L'uomo, Salvatore Codispoti, è deceduto all'ospedale 'Pugliese' di Catanzaro dopo un intervento a causa di un tumore alla prostata. I familiari chiedono che sia fatta chiarezza e siano attribuite eventuali responsabilità

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto una nuova inchiesta a seguito della denuncia sporta dai familiari di Salvatore Codispoti, di 69 anni, deceduto all'ospedale Pugliese-Ciaccio. Secondo quanto denunciato ai carabinieri dalla famiglia, il 69enne è stato ricoverato all’ospedale “Pugliese” nei giorni scorsi per essere sottoposto ad un intervento a causa di un tumore alla prostata. Dopo l’operazione le sue condizioni sono via via peggiorate fino a che è sopraggiunta la morte. I familiari chiedono ora che sia fatta chiarezza e che siano accertate le cause del decesso. Il procuratore di turno procederà con le consuete attività d'indagine e, dopo aver disposto il sequestro della cartella clinica relativa al paziente, affiderà l’incarico per l’esame autoptico che stabilisca le cause della morte dell'uomo.