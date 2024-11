E'quanto deciso dal Questore della provincia di Vibo. Le esequie si svolgerannp in forma strettamente privata con la sola partecipazione dei congiunti più stretti

Presso la propria abitazione di Limbadi, è deceduto Salvatore Mancuso cl. 1936, ritenuto uno degli storici capi dell'omonima consorteria mafiosa. In considerazione dei precedenti giudiziari del Mancuso, nonché degli strettissimi rapporti di parentela intercorrenti tra il defunto e gli attuali elementi di vertice del clan, si è ritenuto che l'eventuale celebrazione dei funerali ed il trasporto della salma in forma pubblica potrebbero determinare turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Pertanto, conformemente a quanto unanimemente deliberato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Vibo Valentia dr. Filippo Bonfiglio con proprio decreto ha in data odierna vietato il trasporto in forma pubblica del feretro, prescrivendo che le esequie si svolgano in forma strettamente privata con la sola partecipazione dei congiunti più stretti, nelle forme e negli orari che saranno notificati ai familiari, al titolare della ditta di onoranze funebri, al sacerdote che officerà il rito ed agli altri soggetti interessati.