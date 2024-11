E' accaduto a Soriano, nel vibonese. L'uomo, un pensionato di 67 anni stava lavorando in un fondo di sua proprietà

E’ stato trovato dal fratello a pochi metri dal trattore con cui stava lavorando in un fondo di sua proprietà, in località “Calavrò”, nel territorio comunale di Soriano Calabro, nel vibonese. Michele Aversa, 67 anni, pensionato originario di Pizzoni, probabilmente è stato colto da malore. L'uomo, infatti, era cardiopatico con bypass. Il fatto è successo questa mattina intorno alle 10,30. Sul posto è intervenuta una equipe medica del 118, che non ha potuto fare altro che costatarne la morte per cause naturali, e i carabinieri di Vazzano, agli ordini del maresciallo Vito Calisto.

Da Ilvibonese