Un minore proveniente dall’Africa, sbarcato nei giorni scorsi a Corigliano Calabro, è morto annegato mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Si tratterebbe di una congestione

CORIGLIANO CALABRO (CS) - Un minore proveniente dall'Africa è morto annegato mentre faceva il bagno nel mare di Schiavonea a Corigliano Calabro in compagnia di alcuni amici.

Il ragazzo, sbarcato nei giorni scorsi a Corigliano Calabro insieme ad altri migranti, era non accompagnato e risiedeva insieme agli altri giovani al Palazzetto dello Sport adibito a centro di accoglienza. Gli amici che erano con lui hanno tentato di soccorrerlo nel momento in cui hanno visto che era in difficoltà ma era ormai troppo tardi.

Il ragazzo era già morto annegato, probabilmente per una congestione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale del 118 che ha confermato il decesso.