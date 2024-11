La vittima non sarebbe caduta da un'impalcatura, ma sarebbe precipitata dal tetto del capannone sul quale lavorava

E' ancora da chiarire la dinamica dell'infortunio sul lavoro costato la vita ad un uomo, stamane, nella zona industriale di Piano Lago, nel Cosentino. La vittima non sarebbe caduta da un'impalcatura, ma sarebbe precipitata dal tetto del capannone sul quale lavorava. Si tratta di un uomo di 71 anni (e non di un giovane come si era appreso in un primo momento) trovato, stamattina, dai Carabinieri di Rogliano (CS), che indagano, in una pozza di sangue. L'uomo, un tedesco che viveva da tempo in Calabria, e' stato soccorso subito, purtroppo senza successo, dai colleghi di lavoro, che poi hanno chiamato il 118. Secondo il medico legale e' deceduto per un violento trauma cranico. Da qui la ricostruzione dei militari, che escludono altre ipotesi diverse dall'incidente. (Agi)