Il 28enne di Ionadi si trovata sotto la vettura per effettuare una manutenzione quando il cric ha ceduto e il mezzo lo ha investito in pieno. Inutili i soccorsi

Una morte atroce quella in cui è incappato un cittadino marocchino di 28 anni, residente a Ionadi, che ha perso la vita nella mattinata di oggi nel garage della propria abitazione, schiacciato dalla sua automobile che aveva sollevato con un cric per effettuare una riparazione. L’utensile avrebbe ceduto sotto il peso della vettura che l’uomo utilizzava nella sua attività di venditore ambulante proprio mentre il 28enne vi si trovava sotto, provocandogli lesioni che si sono rivelate fatali. A fare la scoperta è stata la moglie che ha allertato i soccorsi che si sono rivelati purtroppo inutili. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.