I magistrati della Procura di Castrovillari hanno avviato un'indagine sulla morte sospetta di una donna di 49 anni, deceduta nella giornata di ieri in via dei Normanni, nei pressi dell'ufficio postale di Rossano. La donna è stata trovata con evidenti perdite di sangue e, secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, la causa del decesso potrebbe essere legata a una massiccia emorragia interna.

La vittima, secondo le informazioni trapelate, si era sottoposta nei giorni scorsi a una gastroscopia, un esame diagnostico che prevede l'inserimento di un tubo flessibile per esaminare l'apparato digerente superiore. Non è ancora chiaro se ci sia un nesso tra la procedura medica e il tragico decesso, ma la famiglia, sconvolta dall'accaduto, ha deciso di sporgere formale denuncia ai carabinieri.

La Procura di Castrovillari ha subito disposto il sequestro della salma, in attesa delle decisioni del magistrato di turno, che nelle prossime ore dovrà stabilire se disporre un’autopsia per chiarire le cause esatte della morte. Sarà infatti l'esame autoptico a determinare con precisione se la donna sia deceduta a seguito di complicanze post-gastroscopia o se l'emorragia sia stata causata da altri fattori.

Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, e i magistrati intendono fare piena luce sull'accaduto per accertare eventuali responsabilità mediche o cause naturali. In agosto la donna aveva avuto altre complicanze e si rese necessario un ricovero. Si tratta di un vero e proprio dramma, lascia 5 figli.