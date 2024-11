L’uomo, originario di Benevento, era scomparso in mare la scorsa domenica a Santa Maria del Cedro dove si trovava in vacanza. Lascia la moglie e un figlio

È riaffiorato oggi, nei pressi di Cetraro, nel Cosentino, il corpo di un uomo che era scomparso in mare la scorsa domenica, a Santa Maria del Cedro. Si tratta di Giulio De Nigro, 48 anni, originario della provincia di Benevento. Muratore, lascia la moglie e un figlio. Il suo corpo è stato notato stamattina da un diportista. Poi la guardia costiera lo ha recuperato. De Nigro - come riporta l'Agi - si era azzardato in un bagno al largo, nonostante le condizioni del mare, molto agitato.