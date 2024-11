Nel corso della sua requisitoria il pm ha ripercorso gli esiti dell’inchiesta dei carabinieri del Ros che nel giugno 2019 eseguirono l’operazione in collaborazione con la polizia colombiana

Quasi tre secoli di reclusione. È questa la richiesta che il pm della Dda di Reggio Calabria Antonella Crisafulli per 19 imputati nel processo in corso al tribunale di Locri scaturito dall’inchiesta denominata Edera. Come riporta la Gazzetta del Sud, le pene richieste vanno da 6 a 23 anni di carcere.

Nel corso della sua requisitoria il pubblico ministero ha ripercorso gli esiti dell’inchiesta dei carabinieri del Ros che nel giugno 2019 eseguirono l’operazione in collaborazione con la polizia colombiana, quella olandese e la gendarmeria francese che hanno individuato una serie di soggetti – alcuni ritenuti a vario titolo collegati con le ‘ndrine della Locride – dediti al narcotraffico internazionale anche in virtù della presenza di referenti in Sud America che mantengono contatti diretti con la Calabria. La sentenza è prevista entro giugno.

Le richieste

Giuseppe Barbaro, 14 anni di reclusione e 140.000 euro di risarcimento



Luciano Cordì, 16 anni di reclusione e 120.000 euro di risarcimento



Domenico Cortese, 23 anni di reclusione e 150.000 euro di risarcimento



Giuseppe Cortese, 23 anni di reclusione e 150.000 euro di risarcimento



Alfred De Turris, 18 anni di reclusione e 100.000 euro di risarcimento



Salvatore Di Napoli: 12 anni di reclusione



Domenico Ficara: 23 anni di reclusione



Paolo Franco, 12 anni di reclusione



Silvio Gangemi, 16 anni di reclusione e 120.000 euro di risarcimento



Giorgio Macrì, 14 anni di reclusione e 140.000 euro di risarcimento



Francesco Nasso Aniello, 18 anni di reclusione e 100.000 euro di risarcimento



Antonio Pelle, 14 anni di reclusione e 140.000 euro di risarcimento



Giuseppe Pelle, 15 anni di reclusione e 150.000 euro di risarcimento



Antonio Polito, 14 anni di reclusione e 140.000 euro di risarcimento



Santo Rocco Scipione, 12 anni di reclusione



Giuseppe Scotto, 15 anni di reclusione



Domenico Sergi, 14 anni di reclusione e 140.000 di risarcimento



Francesco Sergi, 10 anni di reclusione



Santa Trimboli, 6 anni di reclusione e 30.000 euro di risarcimento