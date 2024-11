Complessa e articolata la requisitoria del pubblico ministero Corrado Cubellotti, in servizio presso la Dda di Catanzaro, che ha ricostruito tutte le fasi processuali di "Overture", l'inchiesta antimafia che ha acceso i riflettori sulla città di Cosenza e non solo. A giudizio infatti ci sono due presunti gruppi criminali, uno diretto, secondo la pubblica accusa, da Alfonsino Falbo, al quale viene contestata l'associazione a delinquere dedita al narcotraffico, e Gianfranco Sganga, il quale risponde di varie tentate estorsioni o presunte tali (il Riesame di Catanzaro aveva escluso la gravità indiziaria rispetto al resto di associazione mafiosa non contestato nel rito ordinario). Secondo il pm Cubellotti l’attività dibattimentale ha dimostrato l’esistenza del gruppo di presunti narcotrafficanti cosentini, i quali si sarebbero avvalsi di pusher operanti in diverse zone dell’hinterland che avrebbero favorito la sospetta associazione.

Ecco le richieste di condanna:

Alfonsino Falbo chiesti 30 anni

Massimo Imbrogno chiesti 22 anni

Massimo Fortino chiesti 2 anni

Vincenzo Laurato chiesti 18 anni

Giuseppina Carbone chiesti 12 anni e 4 mesi

Gianfranco Fusaro chiesti 16 anni e 2 mesi

Riccardo Gaglianese chiesti 30 anni

Manuel Forte chiesti 16 anni e 10 mesi

Egidio Cipolla chiesti 12 anni e 4 mesi

Cesare Quarta chiesti 12 anni e 8 mesi

William Castiglia chiesti 6 anni e 26mila euro di multa

Vittorio Imbrogno chiesti 10 anni e 10 mesi

Dimitri Bruno chiesti 1 anno e 6 mesi

Gaetano Bartone chiesti 12 anni e 6 mesi

Francesco Amendola chiesti 2 anni

Gianluca Stocchetti chiesti 2 anni

chiesti 2 anni Gianfranco Sganga chiesti 12 anni e 12mila euro di multa