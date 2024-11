Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Cosenza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Cosenza - Fermato dai carabinieri per un normale controllo, un giovane ventiduenne di Cosenza è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ragazzo, incensurato, dopo essere stato fermato, si è mostrato particolarmente agitato a tal puto da far insospettire le forze dell’ordine che lo hanno perquisito. Nelle tasche dei jeans, il ventiduenne nascondeva due buste di cellophane con all’interno 100 grammi complessivi di eroina in polvere.