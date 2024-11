Gli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia nel corso di servizi dedicati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti hanno notato un anomalo via vai nei pressi di un lido balneare in una località della Costa degli Dei, nonostante il periodo invernale. I poliziotti hanno così deciso di entrare nello stabilimento e perquisire il custode.

La perquisizione ha consentito di rinvenire oltre mezzo etto di marijuana suddivisa in diversi involucri, unitamente a materiale per il confezionamento in buste sottovuoto, bilancini di precisione ed altri strumenti utili al confezionamento delle dosi per lo spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato rimesso in libertà.