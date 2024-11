L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti

I militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato un quarantenne, M.F.S., per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri hanno effettuato un servizio di osservazione presso un'abitazione, a Schiavonea, di un uomo noto per specifici precedenti di polizia in materia di stupefacenti.



Dopo alcune ore di appostamento, i militari sono entrati in casa, dove, nel salone, in bella vista, si trovava una pianta in pieno germoglio di canapa indica, alta circa 50 centimetri e vicino c'era del materiale per l'irrigazione e le lampade utilizzate per agevolarne la crescita.



Ma i carabinieri hanno anche scoperto delle dosi di eroina nascoste all'interno di una stampella che si trovava in camera da letto ed utilizzata dall'uomo in passato. Sei dosi già tagliate e pronte per la vendita. All'interno di un cassetto è stato inoltre trovato un cofanetto di metallo richiudibile con all'interno un paio di dosi di marijuana.