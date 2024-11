Era già noto alle forze dell'ordine e per questo costantemente tenuto d'occhio. E in effetti le conferme ai sospetti sono arrivate anche nel corso dell'ultimo controllo dei carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, i quali, una volta giunti nell'abitazione di G.A., per una perquisizione domiciliare, lo hanno beccato mentre tentava di disfarsi di una busta occultandola sul balcone. Nella busta, subito recuperata, sono stati poi rinvenuti circa 180 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il trentunenne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, a conclusione dell’udienza di convalida, è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Lamezia Terme e di presentazione alla polizia giudiziaria.