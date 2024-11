Rinvenuti otto involucri di cellophane con all’interno la sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 250 grammi

Nell’ambito di una intensa attività di controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati legati agli stupefacenti, il personale della Polizia di Stato, con l’ausilio di due unità antidroga della Squadra Cinofili, ha arrestato un 42enne reggino, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Rinvenuti circa 250 grammi di marijuana

Le forze dell’ordine in particolare hanno attenzionato uno stabile in centro città dove, all’interno dell’appartamento dell’arrestato, dove risiede anche l’anziana madre, sono stati rinvenuti 8 involucri di cellophane con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 250 grammi. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti, altresì, un piccolo contenitore con all’interno sostanza stupefacente,la cui natura è al vaglio degli accertamenti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, nonché strumenti da taglio e denaro contante.