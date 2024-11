Detenzione abusiva e ricettazione: con questa accusa è stato tratto in arresto F.A., 26 anni, di Taverna. Il giovane è stato trovato in possesso di un fucile automatico cal.12 risultato oggetto di furto

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Taverna, nel corso di un controllo ad un allevamento di bestiame in Albi, località Micciari, hanno tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e ricettazione F.A., tavernese cl. 89, pastore, incensurato, trovato in possesso di un fucile automatico cal. 12 marca Breda perfettamente funzionante e caricato con 2 cartucce a palla e pronto all’uso, risultato oggetto di furto denunciato presso il comando Stazione Carabinieri di Curinga (CZ) nel lontano 1991.



I Carabinieri infatti, notato subito l’atteggiamento insolitamente irrequieto del giovane, si sono insospettiti e hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione contigua all’allevamento, in esito alla quale, nascosta sotto il materasso del letto, veniva rinvenuta la predetta arma, unitamente ad altre 3 cartucce dello stesso calibro, quest’ultime occultate in uno stipetto della cucina. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di domani. Le munizioni sono state poste sotto sequestro mentre l’arma, verrà restituita al legittimo proprietario che, incredulo, tronerà in possesso del proprio fucile dopo quasi 25 anni.