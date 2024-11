I due sono stati sorpresi all'interno di una piantagione sita in un terreno di loro proprietà, costituita da 100 piante di canapa indiana. Rinvenuta, abilmente occultata, anche una carabina con matricola abrasa

Nella giornata di ieri a Oppido Mamertina, frazione Piminoro, località Serro-Pirarella, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto Emanuele Mammone (31 anni) di Taurianova, e il padre Giuseppe, di anni 70, entrambi già noti alle forze dell'ordine, colti nella flagranza del reato di concorso in produzione, coltivazione e traffico di ingente quantitativo di sostanza stupefacente nonché di detenzione di arma clandestina.

I due sono stati sorpresi all'interno di una piantagione sita in un terreno di loro proprietà, costituita da 100 piante di canapa indiana - del tipo "nana" - dell'altezza media di 1 metro - in pieno stato vegetativo, per un peso complessivo di circa 50 chili di stupefacente. Nel prosieguo delle operazioni è stata altresì rinvenuta, occultata all'interno di un tubo in PVC interrato, una carabina a ripetizione con matricola abrasa. Le piante e l'arma rinvenuta sono state sottoposte a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti tecnici da parte del Ris.

La qualità e tipologia delle piante, molto ricercata nei mercati delle grandi città italiane, immessa nel circuito illegale, avrebbe creato ingenti profitti.