Un 21enne è stato arrestato da personale delle volanti della Questura di Crotone per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che all'interno della lavatrice nel suo appartamento sono stati trovati alcuni etti di droga. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento nel quartiere Margherita dopo una segnalazione per una lite in famiglia.

Durante il controllo all'interno dell'immobile, la loro attenzione è stata attirata da un odore di marjuana proveniente dal locale adibito a lavanderia. Aprendo l'oblò della lavatrice, i poliziotti hanno trovato un pacco contenente 750 grammi di hascisc e 9 grammi di marjuana, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle sostanze, e la somma di 325 euro in contanti. Il materiale è stato sequestrato ed il giovane, denunciato in stato di arresto, è stato posto a disposizione della Procura di Crotone.