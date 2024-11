Aiutare le famiglie in difficoltà, pensando ai bambini. Ha preso il via oggi a Crotone “Uno in più”, una iniziativa di solidarietà, finalizzata a una raccolta di prodotti per l’infanzia da destinare ai più bisognosi, nata dall’idea di alcune mamme crotonesi, con il sostegno della cooperativa “Noemi” e il patrocinio dell’associazione “Noi mamme e bebè”.

Troppe famiglie in difficoltà

«Sulla falsa riga del più noto caffè sospeso, con la collaborazione degli esercenti di Crotone, in particolare dei negozi per bambini– si legge in una nota dei promotori - ogni cliente, dal 17 dicembre potrà acquistare un prodotto in più, che verrà destinato ad una delle tante famiglie in difficoltà. I bambini potranno ricevere così un po' di latte in più, un omogenizzato, un paio di scarpe calde, una medicina utile, un gioco, un golf caldo».

Quella che sta per concludersi è stato «un anno difficile, che ha messo l'intera comunità sotto una grave ed imprevedibile pressione, anche economica. Sono numerosissime – è scritto ancora nella nota - le famiglie che in questo momento, a causa della pandemia da Covid 19 e dei recenti eventi alluvionali, non hanno nemmeno il modo di garantire il necessario ai propri figli. In una condizione del genere, chi può, deve fare qualcosa».

Un Natale diverso ma solidale

«Tra poco arriverà il Natale, la festa più bella proprio per i più piccoli. Consapevoli che non sarà carico di luci e di sorrisi e di abbracci – prosegue la nota - siamo noi a dovergli dare il senso migliore. Allora che sia un momento di riflessione, che gli abbracci che ci verranno sottratti, si trasformino in amore a distanza. Un Natale diverso, intimo, che possiamo arricchire in un solo modo: donando. Portando anche un solo sprazzo di luce, avremo squarciato questo buio cupo. Uniti, seppure lontani, ci sentiremo più forti. Sapremo sperare e sapremo aspettare che tutto questo un giorno potremo lasciarcelo alle spalle e sapremo che nessuno sarà rimasto indietro».

Le attività aderenti all'iniziativa sono Alecce Infanzia, Alecce Giocattoli, Chicco, Barillari Store, Be Fashion Boutique, L'elefantino Boutique, Farmacia Caputo, Farmacia Megna, Giochiamo, Moontoys, Io bimbo,