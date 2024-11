L'ex sindaco di Riace ha avuto la notizia del dramma consumatosi in mare mentre era in corso una manifestazione organizzata a suo sostegno per la condanna ricevuta in primo grado sulla gestione dei migranti

«Una triste, tristissima notizia». L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano commenta con poche parole il naufragio di Crotone. Nel piccolo borgo della Locride, trasformato negli anni passati, in luogo di accoglienza decentrata di migranti, è in corso una manifestazione promossa dagli attivisti per manifestare solidarietà e vicinanza a Lucano, condannato in primo grado a 13 anni di carcere per illeciti sulla gestione dei migranti nel Comune del reggino in passato guidato dallo stesso Lucano.

«Non bisogna definirli clandestini – ha affermato Lucano – è un termine discriminatorio, si tratta di gente in fuga dai loro paesi in cerca di un futuro migliore. E per Riace, diventato paese simbolo conosciuto in tutto il mondo, sono stati preziosi cittadini».