«Ancora una volta ci troviamo a piangere una tragedia del mare, un viaggio della speranza finito male.

Non ci sono parole per descrivere la sofferenza che ha colpito questa povera gente che si è messa su una barca in cerca di un lembo di terra che potesse assicurargli un futuro diverso, senza le atrocità che subiscono nei loro paesi: invece hanno trovato la morte».

Questo il commento alla strage di migranti al largo di Crotone espresso dal sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga che aggiunge: «Da mamma è ancora più forte il dolore nello scoprire che tra le vittime ci sono tanti bambini.

A nome dell'intera Amministrazione comunale e dalla comunità di Isola Capo Rizzuto ci stringiamo forte al dolore dei familiari e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi forma di aiuto.

Intanto, abbiamo già comunicato la messa a disposizione di alcuni loculi per dare una degna sepoltura a questa povera gente».