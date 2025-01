Il processo in abbreviato sui presunti rapporti tra ‘ndrangheta e politica a Castrolibero volge al termine. Nella giornata di ieri, la Corte d'Appello di Catanzaro ha ascoltato la requisitoria del procuratore generale Luigi Maffia e le discussioni delle difese. Il 27 marzo 2025 sarà emessa la sentenza di secondo grado.

Alla sbarra, com'è noto, ci sono i pentiti Adolfo Foggetti, Roberto Calabrese Violetta, Ernesto Foggetti e Marco Massaro, e gli imputati Mario Esposito, Marco Foggetti, Alessandro Esposito, Giuseppe Prosperoso e Fabio Bruni.

Mafia e politica a Castrolibero, le accuse

L’indagine della Dda di Catanzaro, all'epoca rappresentata dal procuratore Pierpaolo Bruni, su Orlandino Greco, attuale sindaco di Castrolibero, e Aldo Figliuzzi ha avuto origine dalle dichiarazioni di sette collaboratori di giustizia, quattro dei quali sono tra gli imputati. Si tratta di Adolfo Foggetti, Ernesto Foggetti e Marco Massaro, già destinatari di condanne: cinque mesi e dieci giorni per il primo, sei mesi per gli altri due. In primo grado, nessuno di loro è stato ritenuto colpevole di voto di scambio, poiché nel 2008 – periodo in cui si sono svolti i fatti – tale reato non era ancora previsto dal Codice penale.

Le richieste del pg di Catanzaro

Nel processo di primo grado i pentiti Adolfo Foggetti, Ernesto Foggetti, Marco Massaro sono stati condannati per minacce elettorali. Al termine della requisitoria, il pg Maffia ha chiesto la condanna per quasi tutti gli imputati a 2 anni e 10 mesi, mentre ha invocato una pena a 6 anni di reclusione per Mario Esposito, il quale in primo grado aveva subito una condanna a 5 anni di carcere.

Le difese, dal canto loro, hanno respinto le argomentazioni della pubblica accusa, soprattutto quelle che non assistono i pentiti. In primo grado infatti Fabio Bruni, Giuseppe Prosperoso, Roberto Violetta Calabrese, Marco Foggetti e Alessandro Esposito erano stati assolti. Ricordiamo che Orlandino Greco e Aldo Figliuzzi hanno scelto il rito ordinario.

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Rossana Cribari, Giorgia Medaglia, Luca Acciardi, Antonio Gerace, Nicola Rendace, Francesca Garzia, Karen Garrini, Maria Rosaria Gabriele ed Emanuela Capparelli.