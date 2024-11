La soddisfazione del ministro dell’Interno per l’arresto di Santo Vottari avvenuto questa notte a Benestare: «Grazie all'Arma dei Carabinieri per l'alta professionalità»

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, si è congratulato con il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio del Sette, per l'operazione, eseguita dai Reparti Speciali dello Squadrone dei Cacciatori Carabinieri e dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, che ha portato all'arresto di Santo Vottari, ritenuto al vertice dell'omonima cosca, già condannato per omicidio e associazione mafiosa ed inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi di Europol.



«Voglio ringraziare - ha sottolineato il ministro Minniti - l'Arma dei Carabinieri che, con l'alta professionalità e il sacrificio dei suoi uomini, dopo articolate attività investigative, è riuscita ad assicurare alla giustizia uno dei ricercati più pericolosi d'Italia».