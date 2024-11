Dovrà rispondere di associazione mafiosa e duplice tentato omicidio. Avviate le pratiche per la sua estradizione.

BUENOS AIRES - E' stato catturato in Argentina il boss Pantaleone Mancuso, 53 anni, detto 'l'ingegnere'. Le forze di polizia lo hanno bloccato alla frontiera posta al confine tra l'Argentina e il Brasile lo scorso 29 Agosto, ma l'arresto è avvenuto nella giornata di Lunedì e la notizia è stata pertanto diffusa solo nelle scorse ore. L'uomo al momento dell'arresto aveve con sè 100 mila euro. Saranno ora avviati tutti i passaggi necessari alla sua estradizione in Italia. E' accusato di duplice tentato omicidio e di associazione a delinquere di stampo mafioso. Al momento della cattura, si trovava nella città di Puerto Iguazù e tentava di entrare in Brasile a bordo di un bus turistico con un documento falso intestato a Luca de Bortolo.