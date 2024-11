Il tribunale di Reggio Calabria ha condannato 9 imputati nell’ambito del processo denominato Monopoli. I giudici reggini hanno accolto quasi totalmente la richiesta della procura antimafia che, in sede di requisitoria, aveva chiesto 60 anni di carcere.

Le condanne più pesante sono state comminate nei confronti di Michele Surace a 13 anni e nove mesi anni di reclusione, accusato di associazione mafiosa, così come Andrea Francesco Giordano, condannato 13 anni e tre mesi.

Dodici anni di reclusione, invece, sono comminati all’imprenditore Carmelo Ficara, personaggio molto noto a Reggio Calabria ed accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i pubblici ministeri, Ficara «stringeva un patto sinallagmatico» con la cosca De Stefano ed attraverso questa «espandeva le sue attività economiche a carattere speculativo immobiliare, imponendosi come uno dei principali imprenditori cittadini in tale settore, consentendo alla ‘ndrangheta d’infiltrarsi nella gestione di tali attività economiche lecite».

Secondo l’accusa, i due imputati avrebbero assunto il ruolo di «imprenditori di riferimento» della cosca Tegano e delle altre famiglie di ‘ndrangheta; avrebbero interloquito con esponenti apicali delle varie articolazioni territoriali – fra cui i Tegano e la frangia milanese dei Libri – concordando le strategie operative per investire i proventi illeciti e assicurare la partecipazione delle consorterie nel settore immobiliare e del gioco del bingo.

Il tutto avvalendosi della forza d’intimidazione derivante dall’associazione mafiosa, per lavorare in condizione di monopolio». La contestazione, fra l’altro, è con l’aggravante dell’associazione armata e quella di aver finanziato le attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti.

Questa la sentenza emessa oggi

Carmelo Ficara 12 anni

Andrea Francesco Giordano 13 anni e tre mesi

Giorgio Giordano 2 anni e tre mesi

Giuseppe Giordano 2 anni e due mesi

Bruno Mandica 2 anni e quattro mesi (difeso dall'avvocato Alfredo Foti)

Demetrio Modafferi 2 anni e quattro mesi

Gaetano Herman Murdica 2 anni e due mesi

Giuseppe Surace 2 anni e due mesi

Michele Surace 13 anni e nove mesi

Veneranda Suraci assolta