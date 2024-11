«È necessario dare forza all'Agenzia per i beni confiscati, cosicché fin dal primo momento possa prendere in cura i beni». Lo ha dichiarato il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, parlando dei beni confiscati a margine della presentazione del libro “Un morto ogni giorno” del giornalista Paolo Borrometi. Quanto all'ipotesi di vendita di tali beni, il capo della Dna ribadisce che «pensare alla vendita è un po' come ritenere che cambi completamente la valutazione dei beni confiscati, che dovrebbero essere il simbolo della vittoria dello Stato sulle mafie».