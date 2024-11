Sono complessivamente 54 le società poste sotto sequestro in tutto il territorio nazionale nel corso dell’operazione scattata stamani. Ecco l’elenco

33 fermi di indiziato di delitto e 54 società sequestrate. E’ questo l’esito dell’operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e di Cosenza coordinata delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e di Catanzaro.



Queste le società sottoposte a sequestro preventivo:





1. EDILINFRA S.R.L., con sede a Roma, viale Pasteur;

2. ALTERNATIVIA con sede a Roma, via dell’Annunziatella;

3. CENTRO ASFALTI S.r.l., con sede a Roma, via Cassia;

4. MANUTENZIONI STRADALI SRL in Liquidazione, con sede a Roma;

5. VEGA S.r.l., con sede a Roma, via Casilina;

6. DUE M APPALTI S.r.l., con sede a Roma, via Bruzzano Zeffiro;

7. EDILSTRADE S.r.l. con sede a Roma, Viale

Gianluigi Bonelli ;

8. AURORA APPALTI S.r.l., con sede a Roma, via della Stazione;

9. LA.E.STRA. S.r.l., con sede a Roma Viale Gianluigi Bonelli;

10. L.D.F. APPALTI S.r.l., con sede ad Ardea (RM), via dei

Licheni;

11. I.C.S. S.r.l.,con sede a Roma, Via Giacinto Camassei;

12. G.B. COSTRUZIONI DI BOSSIO GENNARO, Mirto- Crosia (CS);

13. EDIFIM S.r.l., con sede a Roma, via Mesopotamia nr. 18 sc. A –

Studio Cozzone;

14. IMPRESA TIBERI RICCARDO, con sede a Roma, via Marsico Nuovo

nr. 38;

15. MULTISERVIZI FRANCO PETTI S.r.l. a socio unico, con sede a

Roma, via Bernardo Minozzi nr. 86;

16. BARBIERI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale a Sangineto (CS),

via della Libertà nr. 40;

17. GRANCHI S.r.l., con sede legale a Pomarance (PI), località Ponte di

Ferro 296 snc;

18. THERMOS HABITAT S.r.l., con sede legale a Castelnuovo di Val di

Cecina (PI), via dei Martiri nr. 30;

19. LGF di BAGALÀ Francesco (già CO.ME.BA. di BAGALÀ Francesco), con sede a Gioia Tauro in via Messina;

20. EUROCOME S.r.l., con sede a Gioia Tauro, via IV Trav. SS 111;

21. FUTURA S.r.l., con sede a Roma, Piazza Guglielmo Marconi nr. 15;

22. INGEOS S.r.l., con sede ad Acri via A. Moro nr. 496;

23. NOVARTIS S.r.l., con sede a Filandari (VV) via Toledo;

24. CITTADINI S.R.L., con sede a Roma viale Pasteur n. 78;

25. DC EDIL S.R.L., con sede a Gioia Tauro contrada Morrone s.n.c.;

26. POLIEDIL S.R.L., con sede a Varapodio (RC) via San Rocco nr. 94;

27. COSTRUEDIL DI Gagliostro & C. S.n.c., con sede a Palmi (RC) in

via Antonio Altomonte;

28. ELOQUENTE CATERINA, con sede a San Giorgio Morgeto (RC) in

contrada Ianneri nr. 10;

29. RAMA GROUP S.r.l., con sede a Polistena (RC) via Catena snc;

30. COMEL S.r.l., con sede a Cammarata (AG) in via Panepinto nr. 90;

31. INTERCONSOLIDAMENTI S.r.l., con sede a Cammarata (AG) in via

Bonfiglio;

32. ARISTAGORA S.R.L., con sede a Roma, in via Giuseppe Pecci nr. 4;

33. IEMA COSTRUZIONI di Pasquale Ierace e Domenico Maugeri S.n.c.

- con sede a San Giorgio Morgeto (RC) via Sorrenti nr. 7;

34. CONDOTTE S.R.L., con sede a Serrastretta (CZ), Piazza Immacolata

nr. 4;

35. NOBEL S.R.L., con sede in Traversa via dell’Agricoltura nr. 4, Satriano

(CZ);

36. PECCI S.R.L., con sede legale a Roma, via delle Vigne nr. 198;

37. SOCIETÀ APPALTI PUBBLICI S.R.L, con sede legale a Roma, via

Valle Lupara 10, presso Grandi Uffici Roma GRA;

38. EFFEPI S.R.L., con sede a Villafrati (PA), viale Europa nr. 20;

39. MODUSDOMUS s.r.l. con sede in via Enrico Ortolani, nn.rr. 73/75,

Roma;

40. CONSORZIO STABILE DINAMICO con sede a Roma via delle

Quattro fontane 130;

41. ALL CONSTRUCTION s.r.l. con sede a Roma, in via Arno nr. 51;

42. DI PAOLA s.a.s. di DI PAOLA Roberto con sede in Vittoria (RG), via

Circonvallazione;

43. ST GLOBAL SRL con sede legale a Roma in Piazza Euclide nr. 31;

44. PRO-GINEER S.R.L. sede a Varapodio (RC) in via San Rocco;

nonché:

45. BARBIERI COSTRUZIONI Srl, con sede in con sede Sangineto (CS), via della Libertà;

46. BILOTTI PARKING Srl, con sede in Napoli, via Cornelia dei Gracchi;

47. LORICA SKI, con sede in Cosenza, via Pasquale Rossi n. 15;

48. CLOGO Srl, con sede in Cosenza Via Paolo Borsellino;

49. AEROPORTO DI SCALEA Srl, con sede in Cosenza, via Pasquale Rossi; ATLANTE SRL, con sede in Sangineto (CS) via della Libertà n. 40;

51. “B HOLDING S.R.L.”, con sede in Roma (RM), Via Luigi Roncinotto;

52. MORGANA S.r.l., in liquidazione con sede in Sangineto (CS) via della Libertà n. 40 -

53. C.O.S.T.A. BRUZIA S.R.L., con sede in Sangineto (CS), via della Libertà;

54. GABBIANO S.R.L., con sede in Sangineto (Cs), via della Libertà.