Il processo di secondo grado contro la 'ndrangheta a Castrolibero si è concluso con la prescrizione per i pentiti e le assoluzioni confermate per gli altri imputati. La Corte d'Appello di Catanzaro ha emesso oggi la sentenza nei confronti di Adolfo Foggetti, Roberto Calabrese Violetta, Ernesto Foggetti e Marco Massaro, nonché di Mario Esposito, Marco Foggetti, Alessandro Esposito, Giuseppe Prosperoso e Fabio Bruni.

La sentenza di secondo grado sulla 'ndrangheta a Castrolibero

Per quanto riguarda il reato di minaccia elettorale, contestato a Adolfo Foggetti, Calabrese Violetta, Ernesto Foggetti e Massaro, è intervenuta la prescrizione. Nonostante le richieste di condanna della procura generale di Catanzaro, gli imputati Mario Esposito, Marco Foggetti, Alessandro Esposito, Giuseppe Prosperoso e Fabio Bruni sono stati nuovamente assolti (insieme a Roberto Calabrese Violetta).

Il collegio giudicante, tuttavia, ha annullato il capo 8 della rubrica imputativa per mancanza di motivazione, chiedendo al gup di rifare tutto daccapo. A Mario Esposito, inoltre, è stata riconosciuta la continuazione tra i reati, con la pena che passa da 5 a un anno di carcere. Esposito era difeso dall'avvocato Antonio Gerace.

Le origini dell'inchiesta sulla mafia e politica a Castrolibero

L’indagine della Dda di Catanzaro, che ha coinvolto Orlandino Greco, attuale sindaco di Castrolibero, e Aldo Figliuzzi, ex vice sindaco, è partita dalle dichiarazioni di sette collaboratori di giustizia, quattro dei quali sono tra gli imputati.

In primo grado, Adolfo Foggetti era stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di carcere, mentre Ernesto Foggetti e Marco Massaro avevano ricevuto pene di 6 mesi di reclusione ciascuno. Nessuno di loro era stato ritenuto colpevole di voto di scambio, dato che nel 2008 – periodo in cui sono avvenuti i fatti – tale reato non era ancora previsto dal codice penale.

Secondo le indagini, i politici e gli imputati accusati di mafia avrebbero stipulato un accordo illecito, basato su promesse di lavoro e voti.

Il collegio difensivo

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Rossana Cribari, Giorgia Medaglia, Luca Acciardi, Antonio Gerace, Nicola Rendace, Francesca Garzia, Karen Garrini, Maria Rosaria Gabriele ed Emanuela Capparelli.