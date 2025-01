«Procederò alla nomina di un commissario prefettizio e all'adozione dei provvedimenti in base alla legge Severino. Ringrazio la Procura di Catanzaro che ha coordinato le indagini, i carabinieri del Comando provinciale e del Ros». Lo scrive, sui social, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, in riferimento al Comune di Badolato, finito al centro dell'operazione “Ostro” che, ieri, ha portato all'arresto di 44 persone, tra cui anche il sindaco, il vice sindaco, il presidente del consiglio regionale e due assessori. L'indagine riguarda il locale di ‘ndrangheta di Guardavalle attivo nel Soveratese e con ramificazioni al Centro Nord Italia. Tra i reati contestati figura lo scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle elezioni comunali di Badolato.