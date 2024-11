La cerimonia si svolgerà il prossimo 25 ottobre. Il Comune, inoltre, ha allestito una mostra su altri beni confiscati e recuperati nei due anni di gestione commissariale

Martedì prossimo, 25 ottobre, alle ore 11, la Commissione straordinaria del Comune di Africo consegnerà al Vescovo della Diocesi di Locri Gerace, monsignor Francesco Oliva, un immobile confiscato alla criminalità organizzata. Nell'occasione, il Comune ha allestito una mostra fotografica sugli altri beni confiscati e recuperati nei due anni di gestione commissariale.

Alla cerimonia parteciperanno' il prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, i vertici delle forze dell'ordine e della magistratura, la dirigente dell'Agenzia dei beni confiscati nonché' rappresentanti della società civile. L'immobile, una villetta circondata da giardino, è stato assegnato all'ente dall'Agenzia del demanio di Reggio Calabria in totale stato di degrado ed è stato ristrutturato grazie alle risorse finanziarie erogate dalla Regione Calabria nell'ambito dei por-fesr 2007/2013. L'edificio ospiterà un centro di aggregazione per i giovani di tutte le età e per le loro famiglie con l'obiettivo di farne punto di riferimento per lo svolgimento di attività ricreative e sociali, formative, di accoglienza e di solidarietà. L'iniziativa ha un grande valore simbolico come segno di riscatto per la comunità locale e di rifiuto di ogni forma di delitto e di sopraffazione 'ndranghetista.