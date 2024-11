Colpito dal provvedimento Giorgio Violi ritenuto appartenente alla cosca “Alvaro-Violi-Macri”

A Sinopoli e Sant’Eufemia di Aspromonte, nel Reggino, i Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Reggio Calabria, supportati nella fase esecutiva da quelli del neo-costituito Gruppo di Gioia Tauro, hanno proceduto a sequestro patrimoniale nei confronti di Giorgio Violi, 41 anni, residente a Sinopoli (Rc) pregiudicato, ritenuto appartenente alla ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata “Alvaro-Violi-Macri”, operante in Sinopoli. Il tutto in esecuzione di decreti applicativi di misura di prevenzione patrimoniale emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.





Il sequestro dei beni

Il provvedimento proposto dalla locale Direzione distrettuale antimafia, sulla scorta delle risultanze investigative patrimoniali della Sezione misure di prevenzione patrimoniali del Nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, che hanno consentito di accertare illecite accumulazioni patrimoniali in beni immobili (tutti dislocati nel comune di Sant’eufemia di Aspromonte) e prodotti finanziari, per un valore complessivo di circa 500.000 euro. In particolare, sono stati sequestrati 2 terreni agricoli da 7 ettari ciascuno e conti correnti, libretti di deposito, titoli, azioni, obbligazioni e quote azionarie riconducibili al destinatario della misura patrimoniale ed a soggetti appartenenti al suo nucleo familiare.

I beni sottoposti a sequestro sono stati affidati, per la custodia e per l’ordinaria amministrazione, ad un custode giudiziario nominato dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Reggio Calabria.