Un immobile adibito a lavanderia, in via Nino Bixio a Melito Porto Salvo, confiscato ad una famiglia ritenuta vicina alla 'ndrangheta, questa mattina è stato sgomberato nel corso di una operazione delle forze dell'ordine. Il bene, già destinato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Melito Porto Salvo, è stato liberato dall'occupazione abusiva e consegnato al rappresentazione dell'amministrazione comunale. «Le operazioni - rende noto la prefettura di Reggio Calabria - si sono svolte senza turbative all'ordine pubblico».