Riceviamo e pubblichiamo la rettifica dei legali del signor Antonio D’Andrea, inviata alla nostra redazione in merito all’articolo “‘Ndrangheta stragista, in aula a Reggio i legami tra i clan e i servizi deviati”, pubblicato sulla nostra testata il 24 febbraio del 2022.

La rettifica

«Il Sig. Antonio D'Andrea non è, e neppure è mai stato, un "collaboratore di giustizia"; non ha mai vantato alcuna entratura con il gruppo Deutsche Bank né con qualsivoglia altro gruppo bancario, sia nazionale che estero; non ha mai ricevuto, né ha mai accettato, alcun importo dalla Deutsche Bank o da qualsivoglia altro soggetto; non ha mai condiviso alcun progetto per balcanizzare l'Italia in più Stati».