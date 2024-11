A scoprire la cocaina e le munizioni nascoste il cane antidroga nel corso di un controllo subito dall’uomo allo svincolo autostradale di Gallico

Aveva nascosto negli slip 50 grammi di cocaina e una confezione da 50 pezzi di cartucce per pistola. Un uomo di 43 anni, con precedenti, è stato arrestato dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A scoprire la cocaina e le munizioni nascoste è stato il cane antidroga "Vacon", un pastore tedesco di 7 anni, nel corso di un controllo subito dal quarantatreenne allo svincolo autostradale di Gallico. Allargata all'abitazione dell'uomo la perquisizione, sempre grazie al fiuto del cane, ha consentito di trovare, all'interno di una stampante, altri 20 grammi di droga, parte della quale suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, assieme ad un bilancino, una pistola giocattolo priva di tappo rosso e poco meno di 5 mila euro in contanti.